Kamer wil TikTok-verbod voor ambtenaren

15 feb. 2023 - 20:25

Bij een groot bedrijf en bij de overheid functioneren de zakelijke apps in een aparte werkomgeving, afgeschermd van het privé deel waar je dit soort apps kunt gebruiken. Het lijkt me verstandiger om te focussen om die scheiding en het goed functioneren daarvan ipv op een enkele app. Want nu is het TikTok morgen blijkt het eigenlijk ook een andere app te zijn. Daarnaast zou de baseline informatie beveiliging overheid hier voldoende weerstand tegen moeten bieden.