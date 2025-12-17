Kamer steggelt over demissionaire prutser Wiersma, D66 wil BBB'er niet naar huis sturen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 650 keer bekeken Bewaren

In de Tweede Kamer wordt woensdagavond gesteggeld over de werkwijze van het dubbeldemissionaire rompkabinet en in het bijzonder over het onvoorstelbare gepruts van landbouwminister Femke Wiersma (BBB). Het spoeddebat kwam er nadat bekend werd dat in het kabinet ruzie is ontstaan over de bizarre mestplannen van de BoerenBedrogBeweging.

"Een manier van bestuur die ik ons land niet gun", typeerde Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) de stijl van de landbouwminister. Ze deed een oproep aan haar collega-Kamerleden "die dit mogelijk maken, zoals de VVD," om de BBB-minister weg te sturen. SP en Partij voor de Dieren willen ook dat Wiersma opstapt.

Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. "Dit was allemaal niet nodig geweest," zei Anne-Marijke Podt (D66) over het debat zelf. Een motie van wantrouwen heeft wat D66 betreft geen nut, "daar is naar mijn idee deze minister steeds minder van onder de indruk", zei Podt. Pieter Grinwis (ChristenUnie) zei na vragen van Bromet dat hij "de minister niet steunt" in haar huidige mestplannen, maar is ook geen voorstander van zo'n motie.

VVD en BBB wachten voorlopig het besluit van het demissionaire kabinet af. "Ik heb er vertrouwen in dat er een zorgvuldig besluit komt", aldus VVD-Kamerlid Renate den Hollander. Waar dat vertrouwen op gebaseerd is, is volstrekt onduidelijk. Het CDA zegt het kabinet tot vrijdag de tijd te geven om tot een besluit te komen: "Smijt het servies stuk voor mijn part, achter gesloten deuren. Maar kom eruit!", aldus Jan Arie Koorevaar.

CDA, ChristenUnie en D66 hebben voorgesteld om het mestplan dat nu op tafel ligt eventueel uit te stellen en door te gaan met de huidige regels. Voordat het debat begon had het demissionaire kabinet nog geen besluit genomen hoe de mestplannen verder moeten. De Kamer heeft om documenten gevraagd, maar Wiersma liet in een brief weten dat ze die niet stuurt, zolang er geen besluit is.