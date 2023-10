Kamer en kabinet botsen over koopkrachtplannen

De partijen in de Tweede Kamer houden vast aan hun voorstellen om de koopkracht van burgers volgend jaar te verbeteren. Het kabinet ziet niets in de moties die tijdens de algemene politieke beschouwingen meerderheden kregen, maar de Kamer is niet van plan om de plannen dan maar te laten varen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS .

Het demissionaire kabinet vindt dat de Kamerleden tekortschieten bij de financiering van de plannen om onder meer het minimumloon te verhogen en de benzineaccijns laag te houden. In sommige gevallen was de dekking volstrekt onduidelijk – bijvoorbeeld bij een voorstel van BBB en NSC om het minimumloon iets te verhogen. Bij andere moties leveren de dekkingsvoorstellen volgens het kabinet te weinig of te laat iets op. Een belasting op de inkoop van eigen aandelen door bedrijven, die al bestaat in Frankrijk en de VS, kan in Nederland bijvoorbeeld pas in 2025 worden ingevoerd, stellen de demissionaire bewindslieden.