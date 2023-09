Caroline van der Plas wil gratis bier, dus vraag haar niet waar ze dat van betaalt

De BBB doet in haar verkiezingsprogramma allerhande zeer ingrijpende voorstellen, zoals het terugdraaien van de recent ingevoerde pensioenwet. Zoals het een goede populistische partij betaamt, weigert BBB om de plannen te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

Jan Paternotte (D66) heeft berekend dat de plannen van BBB in totaal 35 miljard euro per jaar zullen kosten. Als hij BBB-leider Caroline van der Plas daarmee tijdens de algemene beschouwingen confronteert, blijkt dat ze niet van plan is om uit te leggen waar ze het geld vandaan wil halen.