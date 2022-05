Kabinet: Wel institutioneel racisme Belastingdienst maar het was heus niet zo bedoeld

Het heeft even geduurd, maar nu durft ook eindelijk het kabinet te erkennen dat er bij de Belastingdienst sprake is van institutioneel racisme. Of in elk geval bij een deel van de dienst. Dat is de uitkomst van het overleg in de ministerraad woensdag, zo weet RTL Nieuws te melden. Volgens de staatssecretaris was het wel racisme, maar niet zo bedoeld.