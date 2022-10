Kabinet neemt pas nieuwe coronamaatregelen als het ‘heel erg’ is

Terwijl in Duitsland afgelopen zaterdag weer maatregelen van kracht werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken, wil het Nederlandse kabinet nog niet aan ingrijpen denken. “Het moet eerst heel erg worden voordat er maatregelen genomen kunnen worden”, verklaart een niet bij name genoemde minister tegenover het AD. Het kabinet denkt dat er onvoldoende draagvlak is voor nieuw coronabeleid.