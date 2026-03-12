Kabinet-Jetten pampert de hoogste inkomens met meer hypotheekrenteaftrek en verergert zo de wooncrisis Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 160 keer bekeken • Bewaren

Geheel in lijn met de wens van de ondernemers die vorig jaar campagne voerden voor een kabinet bestaande uit VVD, CDA en D66 is het kabinet-Jetten er vooral voor de mensen die het toch al goed hebben. Zo krijgen de huizenbezitters met de hoogste inkomens de komende kabinetsperiode meer hypotheekrente terug van de Belastingdienst. Dat pamperen van veelverdieners leidt tot een verergering van de wooncrisis, meldt het FD.

“[De hoogste inkomens] kunnen de rente tegen een hoger percentage verrekenen. Deze verruiming betekent opnieuw een breuk met de tien jaar geleden ingezette afbouw van de hypotheekrenteaftrek, aldus hoogleraar economie van de publieke sector Raymond Gradus. Het zal er volgens hem toe leiden dat de toch al overspannen woningmarkt verder onder druk komt te staan.”

Hoogleraar Gradus wijst erop dat het vorige ultrarechtse kabinet-Schoof en het huidige kabinet-Jetten het voornemen om de maximale aftrek te verlagen, totaal ondermijnen. In plaats daarvan gaat de aftrek telkens omhoog. Het gevolg is dat mensen met hoge inkomens meer kunnen bieden voor een huis. Dat zorgt er weer voor dat de wooncrisis verergert.