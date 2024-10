Kabinet gooit burgers onder de bus met bezuinigingen op verkeersveiligheid Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 358 keer bekeken • bewaren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is bezorgd over de plannen van het ultrarechtse kabinet om te bezuinigen op verkeersveiligheid. “Met honderden verkeersdoden per jaar en duizenden zwaargewonden is het duidelijk dat er méér investeringen nodig zijn, niet minder”, stelt Hans Gilissen, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Vorig jaar overleden in Nederland 684 mensen in het verkeer. Dat waren er opnieuw meer dan in de periode tussen 2010 en 2021, blijkt uit cijfers van het CBS. Er vallen jaarlijks naar schatting ruim 8.000 ernstig gewonden in het verkeer. Fietsers lopen de grootste kans om te overlijden in het verkeer. Minister Barry Madlener (PVV, Verkeer) bagatelliseert ondertussen de gevaren van de fatbike.