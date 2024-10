Fatbike rijdt hondje dood en gaat er vandoor, terwijl PVV minister Madlener blijft treuzelen met aanpak terreur Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

Terwijl PVV-minister Barry Madlener de overlast en gevaren van fatbikes bagatelliseert en weigert in te grijpen is nu het weerloze lievelingsdier van een gewone burger om het leven gekomen. Door het gebrek aan aanpak en een lacune in de wetgeving zijn zeer jonge tieners in staat met hoge snelheid op gemotoriseerde voertuigen over de openbare weg te scheuren. In Den Bosch is een kleine hond daar het slachtoffer van geworden, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van Omroep Brabant.

Hondje Keesje liep aangelijnd met haar baasje op het fietspad bij de Polsbroek naast de Noorderplas in het Burgemeester van Zwietenpark toen ze uit het niets werd aangereden door de jongen op de fatbike. "De jongen stopte niet", laat de politie weten. "In plaats daarvan schold hij het baasje van het hondje uit en fietste hij door." Keesje overleed aan de verwondingen.

De verdachte, die 15 jaar oud wordt geschat, is nog niet opgepakt.

De Kamer heeft inmiddels geëist dat de minimumleeftijd om de gevaarlijke fatbikes te besturen op 14 jaar wordt gesteld. Ook moet er een helmplicht komen om de berijder te beschermen tegen het eigen rijgedrag. Madlener ziet echter niks in een keiharde aanpak van de fatbike-terreur en wil zelfs niks weten van deze minimale maatregelen, zo bleek uit een brief aan de Tweede Kamer.

Alles aan de inhoud van de brief lijkt erop te duiden dat Madlener weinig gevoel heeft met klachten over het gedrag van fatbikers. Iedereen die zich het laatste jaar heeft gewaagd in het verkeer in Amsterdam, en in toenemende mate ook in andere gemeenten, ziet dat de fatbike als categorie een probleem vormt omdat een relatief groot deel van de vaak heel jonge gebruikers onverantwoord rijgedrag vertoont. (...) Als het niet mogelijk is om van de fatbike een aparte voertuigcategorie te maken, is het nog maar de vraag of de PVV aan boord blijft: die willen namelijk niet dat álle e-bikes moeten lijden onder het gedrag van de fatbikers.

Dat laatste is opvallend. De roep om collectief straffen is immers het principe waarmee de PVV zo populair is geworden. Maar kennelijk vinden de kiezers dat alleen fijn bij racistische maatregelen waar ze zelf nooit last van denken te krijgen.