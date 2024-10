Kabinet gaat grensverkeer belemmeren, grote zorgen in getroffen regio's Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 368 keer bekeken • bewaren

Het kabinet Wilders 1 heeft aangekondigd in november het verkeer aan de grens tegen te gaan houden. De blokkade is een lang gekoesterde wens van Wilders die niet wil dat mensen vrij kunnen reizen. In de praktijk komt dat neer op vertragingen.

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk ziet het met lede ogen aan. ,,Het Europese vrije verkeer is voor grensregio’s heel belangrijk. Wij zitten niet te wachten op dagelijkse rijen aan de grens. Sinds de Duitsers zijn gaan controleren, hoor je in de fileberichten op de radio al regelmatig dat het vaststaat op de A1 bij Hengelo. Ook de internationale trein loopt regelmatig vertraging op.”

Met de maatregel van Wilders 1 komt een einde aan een unieke vrijheid waar tientallen jaren van is genoten, namelijk dat je je als gewone burger niet hoeft te onderwerpen aan de veelal totaal nutteloze bureaucratische controles aan de grens. Vijf Nederlands-Duitse grensregio’s, waarbij bijna 100 Nederlandse gemeenten zijn aangesloten, hebben inmiddels protest aangetekend omdat de populistische maatregel bewoners van grensgebieden opzadelt met vertragingen, economische schade en aantasting van de sociale cohesie.

Burgers in de bewuste regio's winkelen veelal over de grens of moeten die voor hun werk regelmatig oversteken. Door de nauwe economische samenwerking van Europese landen heeft de grens zijn traditionele functie, het controlepunt voor importheffingen, verloren en daarom zijn de douaneposten opgeheven. Wilders 1 maakt de kiezers wijs dat grenscontroles migratie voorkomen maar dat is in de praktijk een fabeltje. Wel is de vrijheidsbeperking een geschenk voor mensensmokkelaars, constateert de burgemeester.

Hij wijst op de controles bij de grote grensovergangen tussen Nederland en Duitsland. ,,Mensen die de grens over willen, vinden daar echt wel iets op. Die wijken uit naar de kleinere overgangen. In het ergste geval speel je met dit beleid juist mensenhandelaren in de kaart, die mensen garanderen dat ze door hen aan de andere kant van de grens gebracht worden zonder dat ze opgepakt worden.”