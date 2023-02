Kaag: Dreigende complotextremisten ‘gif voor de democratische rechtsstaat’

20 feb. 2023 - 18:04

Het is mooi wat Kaag zegt: We dreigen in Nederland iets essentieels te verliezen. Het respect dat we hopen van anderen te krijgen durven we steeds minder aan elkaar te geven. Maar ze loopt een beetje om de hete brij heen. Dat respect is al weg. Die boeren hebben geen enkel respect voor haar. Het grootste deel van het meer extreem rechtse deel van de samenleving niet. Op zich niet erg, maar als je maar uit blijft gaan van de wenselijke samenleving die je voor ogen hebt, zie de problemen van de werkelijk niet onder ogen. En die werkelijkheid moet toch de basis voor beleid zijn. Dan kan je proberen die wenselijkheid te creëren. Er is sprake van een verdeelde samenleving, Waarvan een aanzienlijk deel in rap tempo radicaliseert. En dat deel zit vooral in de periferie. Laatst nog een mooi onderzoek, de conclusie: de burger in de buiten gebieden voelt zich niet gehoord. De werkelijkheid is dat de buiten gebied burger de godganse dag staat te schreeuwen dat hij niet wordt gehoord. Ook op deze site. Maar deze burger wil niet alleen gehoord worden, er moet ook precies gebeuren wat hij zegt. En daar zit het probleem. En vanuit dat besef zou Kaag beleid moeten maken. Uitleggen waarom keuzes worden gemaakt, maar eenmalig uitleggen. Meer is niet nodig want dan willen deze schreeuwers geen uitleg maar opvolging van hun dictaat. We moeten ophouden met eindeloos lullen en proberen verstandige dingen te doen. En beseffen dat een deel van Nederland geen verstandige dingen wil.