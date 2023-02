Stikstofontkenners belagen Sigrid Kaag met fakkels

20 feb. 2023 - 9:10

De rechtse Nederlander heeft hier geen enkel probleem mee. Dit is de normale manier van actievoeren op het platteland. Een traditie die is over gewaaid uit de VS. Met BLM kwam dit mee. Fakkels is de eerste fase. Het is nog even wachten op de brandende kruizen in de tuinen van de politieke tegenstanders van deze mensen. De puntmutsen zitten in de was en moeten nog gestreken worden.

2 Reacties