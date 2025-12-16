Juf Theodora legt CDA-wiskunde uit aan gevorderden: extreemrechts + elegant jargon = regeringsdeelname Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 685 keer bekeken Bewaren

Goedemorgen, kinderen! Zet je potloodjes maar klaar, want juf Theodora gaat vandaag met jullie rekenen. Niet met appels en peren om die vervolgens met elkaar te vergelijken – die zijn namelijk al duur genoeg – maar we rekenen met iets veel verrotters: het aantal totalitaire kwezelaars in de Tweede Kamer. Tellen jullie mee, mijn lieve oogappeltjes? We hebben natuurlijk PVV, BBB, FvD, VVD, JA21… en nee hoor, we zijn nog láng niet klaar.

Lieve hemel, waar gaat dit land naartoe als we zo vrolijk door blijven tellen? Jullie vragen je misschien af waarom tante Theodora opeens een charmanter vocabulaire hanteert. Heeft ze soms een sociale media etiquette-cursus bij Annemarie van Leggeloo gevolgd? Wie denkt dat dit optelsommetje stopt bij bekenden, heeft duidelijk zijn huiswerk niet gedaan. Jullie krijgen allemaal een onvoldoende als het zo doorgaat!

Helpen jullie mee om onze brave Hendrik Bontenbal op het juiste pad te krijgen? Terechtwijzen klinkt namelijk weer zo streng, ondanks dat het inhoudelijk op hetzelfde neerkomt. Dit is strategische beschaving. Laten we het ‘fatsoen’ noemen.

JA21 heeft deze les al uitstekend begrepen. Ze hebben de shits, fucks en cunts keurig uit het rechtsextremisme gefilterd. Eventjes de zuinige zuurpruimmondjes spoelen met zeep en hop: nu zijn ze acceptabel om mee samen te werken voor het CDA. ‘Minder, minder, minder' is praktisch 'Godverdomme' roepen in populistisch jargon. ‘Grip op migratie' is vergelijkbaar met 'potjandriedubbeltjes' zeggen. ‘Deporteren’ is kutlul roepen. ‘Remigratie’ is ‘belhamel’ of ‘kattekwaad’ bezigen. Inhoudelijk bedoel je exact hetzelfde, maar ‘vibes’ weet je.

Zolang de kerk soep mag schenken aan vluchtelingen, mogen de vluchtelingen en andere hulpverleners creperen. Sommigen vonden dat ik de vorige keer erg grof was naar ons brave Hendrik, maar inhoudelijk is mijn gelijk alleen maar bewezen, aangezien ze voor de aangepaste versie van de anti-onderduikerswet hebben gestemd.

Daarbij vindt brave Hendrik het ook maar lastig dat de overheid transparant moet zijn. Ambtenaren moeten anders zo veel zwartlakken, zielig hoor. In plaats van standaard alles openbaar te maken en uitzonderingen te motiveren – wat vertrouwen zou scheppen – kiest hij voor nóg meer geheimzinnigheid. Een schitterend idee in een tijd waarin burgers de overheid ongeveer net zo vertrouwen als een gladde makelaar met een cryptoportefeuille.

Normaal gesproken zou Tante nu met stemverheffing roepen dat deze schijnheilige potvreter van de bovenste plank de boel heeft bedonderd, maar ja, opvoeding hè. “Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn, lieverd.” Dus spreken we Bontenbal toe als een zedelijke dame, met Bijbelse zachtmoedigheid in overvloed.

Dus geen ‘homo's gaan branden in de hel,’ maar ‘God de Vader houdt zielsveel van homo’s, maar wanneer ze niet stoppen met hun Sodomie, kunnen ze niet tot hun volledige potentie komen.’ Misschien kan hij op die manier voor refoscholen Artikel 1 omzeilen, in plaats van zeggen dat pubers maar een andere school moeten zoeken. Kijk, zolang je niet provoceert, snappen mensen totaal niet, dat je op een wezelachtige manier exact hetzelfde zegt als een haathork. Je bent slechts een kwezelaar, dat al veel vriendelijker klinkt, zonder dat de kwezelaar daadwerkelijk aardiger is dan de haathork.

En zo, kinderen, leren we vandaag de belangrijkste les van staatsinrichting anno nu: wees alleen bang voor wolven die geen schaapskleren aantrekken. Dat is namelijk erg onfatsoenlijk van ze. Kijk maar naar wolf Bram! Die werd daarom afgeschoten! Als hij nu een schapenvachtje had aangetrokken, hadden we hem ‘centrumrechts’ genoemd en Kamerlid gemaakt. Nu was hij een stomme buitenlander, die zorgde voor een ‘aanzuigende werking.’ Weer zo’n mieters woord voor fatsoenlijke rechtse kwezelaars.

Naast girl-math hebben jullie ook CDA-wiskunde geleerd. Dat was het voor vandaag, kinderen. Alle hufters zijn geteld. Fatsoen moet je doen, maar alleen in woord! Schrift dicht! Stoel op de tafel! Morgen krijgen jullie een dictee over ‘fatsoenlijk rechts'! Of nee, toch niet! Of toch wel?