Bid voor de soep en nu oprotten! Opinie • Vandaag

Hallo mijn verloren kudde zondaars,

De lepel draait rond in mijn pan linzensoep, die ik aan het maken ben. Want wat blijkt: onze heilige Hendrik Bontenbal heeft ontdekt dat je zielen kunt redden met een soepkom. Loof de Heer en open uw mond, want er komt een lepel fatsoen aan, maar wel eerst bidden voor deze spijzen — we zijn keurig opgevoed en de christelijke etiquette gaat altijd boven mensenlevens.

De soep wordt heet geserveerd vandaag voor mensen met ijskoude zielen. Henri zei dat hij “helaas” tegen de anti-onderduikerswet moest stemmen afgelopen zomer — niet omdat het een fascistoïde gotspe is die mensenlevens criminaliseert, maar omdat anders Het Leger des Heils anders geen soep mag uitdelen. Alsof Christus aan het kruis hing om het soepbuffet veilig te stellen. Fatsoenlijk lijden mag, maar wel met een servetje erbij.

Rechters en verpleegkundigen mogen straks de bak in, maar denk alsjeblieft goed aan de medechristenen van Bontenbal: die moeten immers nog wel soep kunnen uitdelen. Daarnaast maken we ons blijkbaar alleen druk als autochtonen wat overkomt. De ophef draait niet om de onderduikers zelf, maar om de adressen waar zij onderdak vinden. Als we zo hadden gedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan waren er nooit levens gered.

Regelmatig verdwijnen er kinderen uit het AZC, die regelmatig in de illegale prostitutie belanden. In 2023 verdwenen er 360 kinderen uit het AZC. Wanneer kloppen die bij de politie aan, als hun verblijfsstatus erger is dan uitgebuit worden door een smeerlap? Een advocaat of hulpverlener die hen uit het circuit wil krijgen, wordt niet beloond, maar krijgt mogelijk straf.

Ridouan Taghi, Stanley Hillis, Willem Holleeder zijn stuk voor stuk monsters. Maar zij hadden recht op zorg, op een advocaat, op bescherming van hun fundamentele rechten. En een weeskind zonder papieren? Die mag blijkbaar wegrotten. Mag een verpleegkundige dat kind nog reanimeren, of is dat vanaf nu staatsgevaarlijk gedrag?

Beeld het je in: je bent minder mens dan een moordenaar, minder waard dan een topcrimineel, enkel en alleen omdat je niet het juiste de juiste papieren bij je hebt. De ontmenselijking is druk bezig zijn toppunt te bereiken. En dan komt Bontenbal met een preek over fatsoen, over “normen en waarden”. Hou toch op. Normen en waarden mijn reet. Wat jullie bedrijven, is niets anders dan moreel exhibitionisme op de rug van de allerkwetsbaarsten.

Esther Ouwehand noemt het terecht laf, maar zelfs links snijdt hier niet tot de kern. Je kunt wel roepen dat niemand illegaal is, maar maak concreet wat dat citaat van holocaustoverlevende Eli Wiesel inhoudt. Want het gaat niet alleen om slogans. Vraag concreet waarom een kind minder rechten verdient dan Willem Holleeder. Dat kún je namelijk niet verdedigen — tenzij je je ziel verkoopt.

Je kunt wel normen en waarden prediken met de zalvende stem van een dorpspastoor, maar je bent in feite bezig met moreel exhibitionisme. Jouw naastenliefde is een marketingtruc. Jouw fatsoen is een lege soepkom waar de camera net op tijd op inzoomt — want als de kerk niet in gevaar was, had je dus blijkbaar voorbestemd.

En daarom zeg ik: het gaat niet om soep. Het gaat om wie mens mag zijn, en wie tot monster verklaard wordt. Zolang dit land liever linzensoep zegent dan mensen en hun rechten beschermt, zullen kinderen verdwijnen in de door ons georganiseerde duisternis. Dan wassen we als Pontius Pilatus onze handen in onschuld, terwijl we Barabbas vrij laten en de onschuldigen kruisigen. Puur omdat we de farizeeërs van deze tijd — met Geert Wilders en David van Weel voorop — niet durven tegen te spreken.