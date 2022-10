Journaliste die op tv anti-Poetin-protestbord toonde is gevlucht uit Rusland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

De Russische journaliste Marina Ovsyannikova, die wereldberoemd wordt door op de staatstelevisie een protestbord tegen de oorlog te tonen, is weggevlucht uit Rusland en bevindt zich nu ergens in de Europese Unie. Dat heeft haar advocaat laten weten. Na het protest had ze het land al verlaten en was voor de Duitse zender Die Welt gaan werken, maar ze keerde uiteindelijk wel terug naar Rusland.

Ovsyannikova zat een huisarrest van twee maanden uit omdat ze dictator Vladimir Poetin ‘een moordenaar’ had genoemd en het Russische invasieleger ‘fascisten’. Er liep nog een strafrechtelijk onderzoek naar de journaliste zogenaamd vanwege het ‘verspreiden van valse informatie over het leger’. Daarop staat een gevangenisstraf tot tien jaar.

De journaliste werd in juli van dit jaar zelf wereldnieuws, toen ze op de achtergrond van een live-uitzending van de staatstelevisie verscheen, met een bord waarop ‘no war’ geschreven stond. In het Russisch stond nog een oproep geschreven om de Russische propaganda niet te geloven. Ovsyannikova protesteerde daarna ook nog op de stoep van het Kremlin met de tekst ‘Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten’, in de rechtbank schreef ze op een bord de bootschap aan Poetin ‘Mogen de dode kinderen je achtervolgen in je dromen.’