Marina Ovsyannikova, Russische journalist die met gevaar voor eigen leven protesteerde, werkt nu voor Die Welt

Die Welt liet maandag in een verklaring weten dat de 43-jarige Ovsyannikova nu freelance-verslaggever voor de krant is, met als standplaats Oekraïne en Rusland. Behalve geschreven stukken voor de krant, zal ze ook geregeld bijdragen aan de tv-uitzendingen.

Tot voor kort was Ovsyannikova redacteur bij de Russische staatsomroep. Ze werd in maart wereldnieuws nadat ze tijdens een live-uitzending van het avondnieuws in beeld verscheen met een protestbord met daarop de Engelse tekst "No War", geen oorlog. Een zeldzaam fenomeen, helemaal in Rusland waar de staatsmedia streng gecontroleerd worden door het Kremlin.

Na afloop werd Ovsyannikova gearresteerd en 14 uur lang vastgehouden en ondervraagd, voordat ze werd vrijgelaten en een boete van 30.000 roebel (357 euro) moest betalen. Ovsyannikova hangt nog altijd verdere vervolging en een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Na het protest van de journaliste werden de toch al draconische mediawetten in Rusland verder aangescherpt om te voorkomen dat het Russische publiek werkelijk iets meekrijgt van de oorlog in Oekraïne.

Ovsyannikova nam ontslag en wees een aanbod van de Franse president Emmanuel Macron voor asiel in Frankrijk af, omdat ze per se in Rusland wilde blijven. Ulf Poschardt, hoofdredacteur van Die Welt, prees Ovsyannikova's "moed op een beslissend moment" en zei dat ze "de belangrijkste journalistieke deugden had verdedigd - ondanks de dreiging van staatsrepressie". Volgens Die Welt staat ze “voor alles wat zo fel wordt verdedigd door de moedige mensen op de grond in Oekraïne op dit moment: vrijheid". Volgens Ovsyannikova is dat simpelweg haar taak als journalist.