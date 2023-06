Jongste burgemeester van Nederland krijgt in Brabantse Drimmelen steen door zijn ruit • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 742 keer bekeken • bewaren

In de Brabantse gemeente Drimmelen is bij de woning van de burgemeester zaterdagnacht een steen door de ruit gegooid. De 32-jarige Boy Scholtze en zijn echtgenoot zijn niet gewond geraakt door de agressieve daad. Scholtze is sinds december burgemeester van Drimmelen en momenteel de jongste burgermeester van Nederland.

Hij schrijft op Facebook:

En toen kwam er een stoeptegel onze nieuwe woonkamer ingevlogen met grote schade als gevolg. Een bosje bloemen of kaartje als welkom in de gemeente had ik eerlijk gezegd meer op prijs gesteld… Even serieus; we voelen ons ontzettend welkom in de gemeente Drimmelen en dat verandert absoluut niet. Laten we afspreken met elkaar in gesprek te blijven, vernielen is zo onnodig en zinloos. Maak er een mooie zondag van!

"We lagen net op bed. Je schrikt er zeker van, dit zijn minder leuke dingen”, vertelt hij aan het AD. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de de agressie met een specifiek voorval of onderwerp te maken hebben. De burgemeester woont sinds kort met zijn partner in de gemeente.

De VVD-burgemeester krijgt onder het bericht tal van steunbetuigingen. "Boy en Loek, natuurlijk zijn jullie van harte welkom. Voor dit soort daden zijn geen woorden. Het is laf, zinloos en onbegrijpelijk," schrijft een van hen bijvoorbeeld.

De burgemeester vertelt aan Omroep Brabant dat er twee stenen zijn gegooid waarvan er een dwars door de ruitging. "Het is vooral materiële schade. Er liggen overal glasscherven. Maar we waren nog vol bezig met het uitpakken, dus wat dat betreft hadden we misschien een beetje geluk", zegt de burgemeester. Hij heeft aangifte gedaan, de politie is een onderzoek gestart en er zijn veiligheidsmaatregelen genomen: "Wat die zijn, kan ik verder niet zeggen. Maar dit bewijst voor mij wel dat we echt iets te doen hebben met z'n allen, in deze verhardende samenleving. Dit moeten we niet normaal gaan vinden."