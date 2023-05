Dochters bezorgd over veiligheid Sigrid Kaag, D66-leider twijfelt over politieke toekomst

27 mei 2023 - 6:23

@ Willem D2 Nog even een nabrander. Wat ik prettig vind is dat jij jezelf zo duidelijk uitspreekt terwijl je standpunt extreem is. Het feit dat je Kaag ziet als een landverrader is veelzeggend. Jij denkt ook dat een grote groep mensen vergelijkbare opvattingen heeft als jij. En dat mensen die niet zo denken zich zelf maar moeten aanpassen. Het laat zien dat iedere inhoudelijke dialoog zinloos is. En Kaag is juist iemand die met mensen zoals jij de dialoog wil voeren en denkt dat dit zin heeft. Ik ben dat niet met haar eens. Het is een wat elitaire gedachte dat mensen door te praten tot acceptatie van de verschillen kunnen komen. Ik geloof daar niet in. Ik denk inderdaad dat jouw standpunt en dat van Kaag niet naast elkaar in 1 samenleving kunnen bestaan. En in het algemeen zijn mensen te bang die vergaande conclusie te trekken. Ik denk dat Europeanen moeten nadenken over de vraag hoe we omgaan met deze fundamentele verschillen. In Duitsland zijn veel mensen die ook zo denken als jij. Volgens mij moeten we accepteren dat die verschillen niet te overbruggen zijn en een dialoog voeren over hoe we uit elkaar gaan en niet hoe we bij elkaar moeten blijven. Want dat gaat niet lukken. Dus hoewel ik jouw opvatting op geen enkele manier deel is het goed dat jij je hier uitspreekt.