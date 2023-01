Jonge Socialisten overwegen aangifte vanwege geplunderde kas Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Niets lijkt de PvdA bespaard te blijven. Nadat vorige week een raadslid in Rotterdam moest vertrekken omdat bleek dat hij een huisjesmelker is, wordt nu de jongerenorganisatie van de partij getroffen door kwalijke praktijken. De Jonge Socialisten dreigt failliet te gaan omdat twee voormalige penningmeesters de kas hebben leeggehaald voor niet-verantwoorde uitgaven. Het gaat totaal om meer dan een ton, onthult NRC. Een bedrijfsrecherchebureau heeft de zaak onderzocht en concludeert dat er een sterke verdenking is van zelfverrijking.

NRC schrijft dat M.K. in september 2020 werd verkozen tot penningmeester. Zijn mantra was "meer uitgeven" omdat de organisatie over een ruim vermogen beschikt, zoveel dat wellicht de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor subsidie vervalt. Hij laat onder meer een nieuwe website maken, voert het aantal internationale reizen op en stuurt tijdens de lockdown cocktailpakketten rond.

Uitgeven is K. in twee termijnen goed gelukt. Onder zijn hoede is er vanaf 2020 zo’n 187.000 euro aan liquide middelen opgesoupeerd, op een begroting van nog geen tweeënhalve ton. De JS is volledig door z’n financiële reserves heen. Het nieuwe bestuur mist van 67.000 euro aan verantwoording door K. Er zijn grote twijfels of hij dit geld wel enkel aan verenigingszaken heeft besteed. „We willen hem nog een laatste kans geven duidelijkheid te bieden”, zegt huidig voorzitter Bob den Ouden. Komt die niet, of is zijn verweer onvoldoende dan zal de JS aangifte doen, heeft het bestuur via een advocaat laten weten.

K. stapt halverwege 2022 op, nadat er interne onrust ontstaat over zijn uitgavenpatroon. Hij zegt vervolgens bedreigd te zijn maar die bewering wordt in twijfel getrokken. Hij is inmiddels geen lid meer van de organisatie. Zijn taken worden overgenomen door B.S., een vriend van hem die er een soortgelijk uitgavenbeleid op nahoudt. De jaarrekening wordt niet goedgekeurd.

Half november vorig jaar wordt S. op non-actief gezet wegens vermoedens van financieel wanbeheer. Op die 14e november, de laatste dag dat S. bij de rekening van JS kan, maakt hij nog een bedrag over van ongeveer 35.000 euro aan een reclamebedrijf. Het zou een achterstallige betaling zijn van een postercampagne in bushokjes van maanden terug. Het bestuur is onaangenaam verrast: niemand wist dat deze rekening nog open stond en het bedrijf is onbekend. De betaling wordt ook gewantrouwd omdat het om een bedrijf gaat in de buurt van de woonplaats van K. Het bestuur heeft S. afgelopen week nogmaals gevraagd verantwoording af te leggen over zijn korte periode als penningmeester. Doet hij dat niet, dan neemt JS juridische stappen. De precieze termijn is niet bekend.