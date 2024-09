Johan Vollenbroek zegt kabinet de wacht aan, voorziet tsunami van juridische procedures Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

Het ultrarechtse kabinet heeft zichzelf op grandioze wijze in de voet geschoten door vorige week het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) stop te zetten. Door een einde te maken aan het programma voor natuurherstel geeft het kabinet “de juridische positie van milieu-NGO’s een forse boost”, schrijft natuurbeschermer Johan Vollenbroek (van milieuorganisatie MOB) in een brief aan premier Dick Schoof.

Omdat rechters zien dat de overheid niets doet om de natuur te beschermen, zullen zij nog minder geneigd zijn om stikstofuitstoot zonder vergunning toe te staan. Vollenbroek voorziet dan ook een “tsunami van juridische procedures”. De kans dat de boeren maar bijvoorbeeld ook biomassacentrales en vliegvelden daarbij aan het kortste eind trekken, is groot.

De enige manier om te voorkomen dat de economie grote schade oploopt, is “een snelle halvering van de ammoniakuitstoot van de agrarische sector”, schrijft Vollenbroek. Daarnaast moet de overheid volgens hem snel werk maken van het tegengaan van lozingen en pesticidegebruik. De waterkwaliteit laat immers ook nog altijd flink te wensen over in Nederland.

De oplossing ligt voor de hand, stelt MOB. Nederland moet de komende jaren inzetten op minder commerciële veeteelt en meer akker- en tuinbouw. Het mes snijdt aan twee kanten. De kwaliteit van de natuur kan daardoor verbeteren én er komt meer werkgelegenheid voor boeren die ook nog eens meer gaan verdienen. Kiest het kabinet niet voor deze route, dan dreigen “ingebrekestellingen door de Europese Commissie, nog meer bemoeienis door de rechter, en een nog grotere economische schade”.