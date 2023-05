Johan Vollenbroek: PAS-melders schieten niets op met uitkoop die is goedgekeurd door EU

Veeboeren die zonder vergunning hebben uitgebreid, de zogeheten PAS-melders, schieten niets op met de uitkoopregeling waarvoor de Europese Commissie deze week groen licht heeft gegeven . Dat concludeert natuurbeschermer Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB).

Veehouders van wie de productierechten worden opgekocht, mogen niet elders in de EU opnieuw aan de slag. Op die manier wil de Europese Commissie voorkomen dat het stikstofprobleem wordt verplaatst. Boerenorganisaties vinden die voorwaarde onacceptabel. Het is daarom twijfelachtig of de nu goedgekeurde uitkoopoperatie wel zoden aan de dijk zet.