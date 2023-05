Europese Unie geeft toestemming voor start uitkoop grote stikstofvervuilers

Het kabinet mag van de Europese Commissie beginnen met het uitkopen van veehouders die in grote mate de stikstofcrisis veroorzaken. Er zijn ongeveer 3000 zogeheten piekbelasters, boeren- en andere bedrijven veel stikstof uitstoten met grote invloed op de natuur. Als de bedrijven stoppen kan de bedreigde natuur zich naar verwachting snel herstellen. Daarmee kan er ook een einde komen aan de verlammende stikstofcrisis. Boeren die buiten hun eigen schuld in de problemen komen, de zogeheten PAS-melders, kunnen dan geholpen worden en bouwprojecten kunnen weer opgepakt worden.

Het kabinet wil zo'n 3000 piekbelasters in de buurt van Natura 2000-gebieden een aanbod doen om vrijwillig te stoppen. Het gaat daarbij om melkveebedrijven, varkenshouderijen, vleeskalverhouderijen en pluimveebedrijven. Ze kunnen tot 120 procent van de marktwaarde van het bedrijf krijgen, zo is het plan. Voorwaarde is wel dat de boeren echt stoppen en dat de veestapel dus kleiner wordt. Daarnaast komt er een soortgelijke regeling voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die willen stoppen, maar niet onder de piekbelasters vallen. Zij kunnen tot 100 procent van de waarde van hun bedrijf krijgen. Er komt een website om te berekenen of de uitstoot van een boerderij boven de drempelwaarde komt om voor subsidie in aanmerking te komen.