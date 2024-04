Johan Vollenbroek meldt nóg een verboden bestrijdingsmiddel in de Kop van Noord-Holland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 368 keer bekeken • bewaren

cc-foto: Johan Wieland

En wéér blijkt er een verboden bestrijdingsmiddel in het Zwanenwater (Noord-Holland) te zijn aangetroffen. Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek luidt de noodklok vanwege de aanwezigheid van bromofos-ethyl in het water.

De aanwezigheid van dit insecticide is zorgwekkend, omdat het “zeer giftig” is voor ongewervelde waterdiertjes, legt MOB uit. Om die reden is het al zeker dertig jaar verboden in Nederland. Dat het nu toch wordt aangetroffen, betekent dat het middel illegaal wordt gebruikt. Omdat bromofos-ethyl een halfwaardetijd heeft van een week, lijkt een andere verklaring voor de aanwezigheid in het water uitgesloten.

Eerder dit jaar kwam al aan het licht dat de verboden bestrijdingsmiddelen dinoterb en fenchloorfos op verschillende plekken in de Kop van Noord-Holland in het water zaten. Daarnaast worden er bij metingen ook te hoge concentraties aangetroffen van bestrijdingsmiddelen die wel zijn toegestaan.

“Dit roept grote vragen op over de bescherming van de het Natura 2000-gebied het Zwanenwater”, stelt MOB in een verklaring. “De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het Zwanenwater is in strijd met de doelstellingen van Natura 2000, en dus ook met de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.”