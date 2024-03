Johan Vollenbroek slaat alarm over illegaal gebruik bestrijdingsmiddel dat gevaar vormt voor zwangere vrouwen

Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van natuurbeschermer Johan Vollenbroek, wil dat de autoriteiten actie ondernemen tegen het illegale gebruik van het kankerverwekkende bestrijdingsmiddel dinoterb. Uit metingen blijkt dat het sinds 1998 verboden middel in de Driebanpolder (Noord-Holland) in het water zit.