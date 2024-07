Johan Vollenbroek krijgt weer gelijk: Nederland op de vingers getikt omdat water veel te vies is Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 424 keer bekeken • bewaren

Er wordt al jaren voor gewaarschuwd, maar tot actie van de overheid leidde dat vooralsnog nauwelijks. Daarom tikt de Europese Commissie Nederland nu op de vingers vanwege het niet naleven van de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn werd al in het jaar 2000 van kracht, maar nog altijd is het water in Nederland veel te vies. De Europese Commissie roept Nederland daarom op om daar nu eens verandering in te brengen.

Waterforum schrijft over de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart: “De procedure is met name gericht op lozingsvergunningen die voor onbepaalde tijd zijn afgeven en niet geactualiseerd kunnen worden. Naast Nederland, zijn ook Oostenrijk en Slovenië op de vingers getikt. Daar gaat het om vergunningen voor grondwateronttrekkingen.”

In mei waarschuwde Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment het kabinet al dat hard ingrijpen noodzakelijk is. “Dat het een puinhoop is met lozingsvergunningen van onder andere ook Rijkswaterstaat is ons al langer duidelijk”, schrijft Vollenbroek vrijdag op X.