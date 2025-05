Johan Vollenbroek: Femke Wiersma ontkent ecologische, juridische en economische realiteit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

De nieuwe stikstofplannen van het kabinet lossen de problemen niet op. Integendeel, ze zorgen ervoor dat Nederland nog zeker tot 2035 op het ‘stikstofslot’ blijft zitten, “met desastreuze gevolgen voor de economie”. Dat schrijven Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek en Vereniging Leefmilieu in een brief aan BBB-minister Femke Wiersma.

De twee organisaties noemen de plannen van de ministeriële commissie stikstof “aantoonbaar onmogelijk”. Het voorgestelde beleid is “een ontkenning van de ecologische, juridische en economische realiteit”. Terwijl het kabinet de stikstofemissie nu in 2035 met de helft wil terugdringen, moet dit doel in werkelijkheid al in 2030 worden gehaald. Dat heeft de rechter in januari nog eens bevestigd in de zaak die was aangespannen door Greenpeace. In 2035 moet de uitstoot met 60 tot 63 procent omlaag.

“Stikstof is als een sluipmoordenaar voor veel natuur”, leggen MOB en en Vereniging Leefmilieu nog maar eens uit. “Stikstof is een groeistof die veel plantensoorten niet verdragen, en tientallen jaren in de bodem actief blijft. De veehouderij is met circa 65 procent verreweg de belangrijkste Nederlandse oorzaak van het stikstofprobleem.”

Door deze waarheid te blijven ontkennen, roept Wiersma onvermijdelijk nieuwe rechtszaken over zich af. De BBB-minister wil boeren onder geen beding onder druk zetten. Stoppen mag alleen op basis van vrijwilligheid gebeuren. “Dit roept de vraag op of u ook belastingheffing op vrijwillige basis voorstaat”, schrijven MOB en Vereniging Leefmilieu aan de minister.