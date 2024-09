Johan Vollenbroek: Boerenkabinet offert industrie en bouw op aan failliet landbouwmodel

Er is alom met verbijstering gereageerd op het besluit van BBB-minister Femke Wiersma om een streep te halen door het stikstofbeleid van de afgelopen jaren – zeker omdat er vooralsnog niets voor in de plaats komt.

Natuurbeschermer Johan Vollenbroek heeft geen goed woord over voor de nieuwe weg die het kabinet inslaat. Volgens hem is het “boerenkabinet blijkbaar bereid om industrie en bouw op te offeren aan een failliet landbouwmodel”. Dat landbouworganisatie LTO deze koers steunt, vindt hij onbegrijpelijk. “LTO heeft niet in de gaten dat hiermee ook 2.000 PAS-melders voor de bus worden gegooid”, schrijft hij op X . Zo worden duizenden boeren de dupe van BBB-beleid.

Kamerleden reageerden onthutst. Alleen BBB en PVV lijken Wiersma voluit te steunen. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Laura Bromet spreekt van “ bestuurlijk vandalisme ”. “Het kabinet is op ramkoers met de natuur. Het begint helemaal opnieuw met de discussie, net nu ik dacht dat we een klein beetje vorderingen boekten.”

“Ik heb me de afgelopen 3,5 jaar helemaal het schijt gewerkt omdat ik zie wat er speelt in de agrarische sector”, zei CDA-Kamerlid Derk Boswijk woensdag tijdens het Kamerdebat. “En nu wordt er gezegd dat ik paniek aan het zaaien ben?! Er moet ook paniek zijn! Over vier maanden loopt de deadline van de PAS-melders af! En er is geen plan B!”