Johan Vollenbroek: ‘Boeren hebben een punt, Schiphol moet ook halveren’

5 jul. 2022 - 8:32

Dat kun je ook aanschouwen bij de HRA en de huurtoeslag problemen, of denk je dat het institutioneel racisme en discriminatie alleen beperkt is tot de kindertoeslag en zorg toeslag? Kijk naar de uitvoeringskosten bij de gaswinning schade, die is een verdrievoudiging van de echte schade aan de huizen, heb je mw. Heite gehoord bij de verhoren. Dat ging om 1 voorbeeld van de 37.000 huizen die versterkt of gerepareerd moeten worden. Het is een verdienmodel van de overheid, waarbij de rekening bij de belastingbetaler wordt neergelegd. De overheid is losgezongen van de bevolking, ons belastinggeld is hun vermogen geworden. Zij bepalen wie de subsidies ontvangen en dat is al lang niet meer de burger. Kosten worden gesocialiseerd en geminimaliseerd en de baten geprivatiseerd en gemaximaliseerd. Het is de basis van het neoliberale systeem, incluis de verdeel en heers tactiek om bevolkingsgroepen tegen mekaar uit te spelen, om het behoud van macht te garanderen. Het is een maatschappelijk destructief systeem met een steeds grotere groep slachtoffers, waarbij de afwijkende meningen met repressie in toom worden gehouden. De wetgeving is aangepast aan de wensen van de overheid en staat los van de Grondwet. Er is geen instituut dat het controleert en de overheid staat ook niet toe, dat er een Institutioneel Hof komt, ze gaan het weer in wetgeving gieten en de burger staat weer buitenspel. Het zijn de grote lijnen waar ik naar kijk en wijs. De overmatige aandacht voor details is fout.