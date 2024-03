Johan Vollenbroek bezorgd over watervervuiling: opnieuw zeer giftig illegaal bestrijdingsmiddel aangetroffen

In het gebied rondom Petten en Callantsoog is opnieuw een verboden bestrijdingsmiddel aangetroffen. Het illegale fenchloorfos komt voor in het Zwanenwater en ook in de omringende wateren is het gehalte te hoog. Dat meldt Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van natuurbeschermer Johan Vollenbroek, op basis van metingen.