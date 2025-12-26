Jimmy Kimmel in Kersttoespraak: dit was een geweldig jaar ‘vanuit fascistisch oogpunt’

De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel, die dit jaar korte tijd zijn programma kwijtraakte nadat het Trump-regime omroep ABC onder druk had gezet, mocht dit jaar de alternatieve Kersttoespraak houden op het Britse Channel 4. Kimmel greep de gelegenheid aan om te waarschuwen voor de gevaren van autocratische en fascistische leiders als Donald Trump. “Vanuit fascistisch oogpunt was dit een geweldig jaar.”