Jimmy Dijk: ‘Hoezo helpen D66, CDA en CU dit kabinet met bezuinigingspolitiek?’

SP-leider is stomverbaasd over de wijze waarop D66, CDA en ChristenUnie zich opstellen tegenover het ultrarechtse kabinet. Omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft voor de bezuinigingen op onderwijs, praten de vier coalitiepartijen nu met D66, CDA en ChristenUnie. De oppositiepartijen stellen onder meer voor om het eigen risico minder te laten dalen in ruil voor minder bezuinigingen op onderwijs.

Waar zijn “die zogenaamde oppositiepartijen” mee bezig, vroeg Dijk zaterdag tijdens de partijraad van de SP. “Hoezo helpen CDA, CU en D66 dit kabinet aan een meerderheid? Hoezo helpen zij dit kabinet met meer bezuinigingspolitiek? Straks zetten ze de boete op studeren om in een hogere boete op ziek zijn. Het is een gevaarlijk polarisatiespel waar CDA, CU én D66 aan meewerken. Ik herhaal de oproep van de 25.000 studenten en docenten: doe het niet!”

Dijk hield zijn gehoor voor dat het kabinet niets voor elkaar krijgt. De PVV breekt de ene na de andere belofte. “Het eigen risico wordt niet afgeschaft. Op ouderenzorg wordt bezuinigd. Het ziekenhuis in Heerlen wordt afgebroken. De huren wordt met recordhoogtes verhoogd. Het minimumloon wordt niet verhoogd. De BTW op boodschappen wordt niet verlaagd. De PVV levert niet. Helemaal niks, nakkes, nada. Één grote nul.”

Ook legde Dijk uit hoe hij de immigratie wil terugbrengen van 110.000 naar 40.000 mensen per jaar. Dat wil de SP doen door “alle verdienmodellen van migratie” aan te pakken. “Wij werken niet mee aan verdienmodellen waarbij mensen van heinde en verre uit hun gemeenschap worden getrokken om hier uitgebuit, afgedankt en op straat gezet worden. Bij misstanden sluiten we bedrijven. Hierbij wordt meteen een boete ingesteld. We geven dit geld aan arbeidsmigranten voor eventuele terugkeer of als overbruggingsbudget.”

De SP wil een einde aan de dure noodopvang voor asielzoekers. “Commerciële beunhazen die boten en hotels verhuren verdienen hier één miljard euro per jaar aan”, aldus Dijk.