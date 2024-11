Rob Jetten over het kabinet-Wilders: ‘Een hele grote nul’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 581 keer bekeken • bewaren

Een jaar nadat Geert Wilders de grootste werd bij de verkiezingen “holt zijn coalitie van crisis naar crisis, van ophef naar ophef, van chaos, naar nog meer chaos”, constateerde D66-leider Rob Jetten zaterdag tijdens een partijcongres in Den Bosch. “Als ik Wilders was, lag ik er ‘s nachts wakker van, want er is echt nog helemaal niets gepresteerd. In zijn woorden: een hele grote nul. Regeren blijkt toch moeilijker dan roepen vanaf de zijlijn.”

De andere coalitiepartijen slagen er evenmin in veel voor elkaar te krijgen, aldus Jetten. “Het enige dat je met de PVV regelt, is chaos en verdeeldheid. Het NSC van Pieter Omtzigt staat erbij en kijkt ernaar. Het is om je kapot te schamen, dus ik zeg tegen Wilders, Yesilgöz en Omtzigt: de problemen van Nederland wachten niet tot jullie zijn uitgeruzied. Neem de zorgen van mensen nu eindelijk eens serieus. Ga aan de slag, of ga aan de kant!”

Zelf probeert Jetten in samenspraak met het CDA en JA21 wel iets te regelen. De drie partijen willen de bezuinigingen op onderwijs torpederen. De Volkskrant schrijft erover:

“De drie oppositiepartijen willen verder dat er niet wordt beknibbeld op lerarensalarissen en dat kansarme kinderen die nu een verlengde schooldag krijgen, die behouden. Ook de financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) moet op peil blijven. Op starters- en stimuleringsbeurzen moet niet worden gekort. De oppositiepartijen dekken hun bijstelling door naar andere begrotingen te kijken, onder meer die van Volksgezondheid. Medisch specialisten zouden verplicht in loondienst moeten treden, de subsidie voor medisch specialisten in opleiding gaat omlaag en het eigen risico van de zorgverzekering wordt in 2027 niet 165 maar 185 euro.”