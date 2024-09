Jezelf spiegelen aan topsporters (2)

Premier Dick Schoof is een sportman in hart en nieren, sinds hij op 2 juli 2024 de rol van moreel leider van Nederland overnam van Mark Rutte – ja, u begint te lachen maar we hebben verder alleen Willem-Alexander en die weet ons ook niet te begeesteren – spoort Dick zijn volk aan om zichzelf te spiegelen aan topsporters .

Zelf begon ik hier in 1994 mee, toen ik als trage brugklasser met een nog onopgemerkte concentratiestoornis de Formule 1 ontdekte, een discipline waarin snelheid en concentratie moeten samenvallen om wedstrijden te winnen. Na het fatale ongeval van Ayrton Senna op 1 mei 1994, waardoor dus mijn interesse in de sport gewekt werd, streden de Duitser Michael Schumacher en de Brit Damon Hill dat seizoen om het kampioenschap.

Hoewel het gezien zijn huidige conditie ongelukkig klinkt, sprak Schumachers onderkoelde rijstijl tot mijn verbeelding. Wanneer ik naar school fietste, waande ik mij de Duitser die zijn Bennetton-Ford met driehonderd kilometer per uur kalm en gecontroleerd richting een zekere overwinning stuurde. Zonder stressgevoelens bekeek ik even later de vragen van bijvoorbeeld een proefwerk Frans, om emotieloos de antwoorden die ik wist in te vullen.