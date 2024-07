Jeugdvriendin: ‘Hartverscheurend om te zien hoe gevoelloos J.D. Vance is geworden’

J.D. Vance, de running mate van Donald Trump, is een onwaarschijnlijke opportunist. Noemde hij Trump in 2016 nog “ Amerika’s Hitler ”, inmiddels vindt hij de Republikeinse presidentskandidaat “ Amerika’s laatste hoop ”.

Mensen die Vance van vroeger kennen, zijn verbijsterd over zijn metamorfose. Een van hen is Sofia Nelson, die bevriend was met Vance en met hem naar Yale ging. Nelson was bij zijn huwelijk, en Vance schreef zelfs over haar in zijn boek Hillbilly Elegy.