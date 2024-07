J.D. Vance noemde Trump ‘Amerika’s Hitler’, nu kiest Trump hem als zijn running mate

De 39-jarige senator J.D. Vance was lange tijd allesbehalve een fan van Donald Trump. Hij noemde hem een oplichter en in een Facebook-bericht dat in 2016 opdook, maakte hij gehakt van de Republikeinse presidentskandidaat. “Het ene moment denk ik dat Trump misschien een cynische klootzak is zoals Nixon, die niet zo slecht zou zijn (en misschien zelfs nuttig), dan denk ik weer dat hij Amerika’s Hitler zou kunnen zijn.”