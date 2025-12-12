Jetten en Bontenbal willen stokje steken voor Wiersma’s waanzinnige mestplannen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 318 keer bekeken Bewaren

Rob Jetten en Henri Bontenbal willen dat de dubbeldemissionaire BBB-minister Femke Wiersma haar krankzinnige mestplannen zo snel mogelijk intrekt. Aankomend premier Jetten noemt de voorstellen van de BBB-bewindsvrouw “desastreus”, meldt Nieuwe Oogst.

Wiersma trekt in haar laatste maanden als minister alles uit de kast om nog zoveel mogelijk cadeautjes uit te delen aan de boeren die de meeste mest produceren en het meeste gif spuiten. Dat er daardoor grote problemen ontstaan voor de natuur en de economie, kan Wiersma niet schelen. Ze trekt zich evenmin iets aan van deskundigen, ambtenaren, de Raad van State en de landsadvocaat die haar plannen ontraden.

“Het zou schandalig zijn als dit doorgaat, omdat het uiteindelijk boeren op nog grotere afstand zet en de komende jaren nog grotere maatregelen moeten worden genomen”, reageert Jetten. Bontenbal rekent op de VVD bij het tegenhouden van Wiersma’s plannen. “Ze moeten geen grote problemen naar het volgende kabinet kieperen”, waarschuwt de CDA-leider.

Wiersma’s waanzinnige beleid heeft ook in het kabinet tot een hoogoplopende ruzie geleid. Wiersma kreeg opmerkelijk genoeg tegengas van haar partijgenoot Robert Tieman, die minister van Waterstaat is. Hij voorziet dat de waterkwaliteit verder zal verslechteren als de minister van Landbouw haar zin krijgt. Tieman is vervolgens onder grote druk gezet, onder meer door Mona Keijzer, om zijn kritiek in te slikken.

Bij de linkse partijen valt het kamikazebeleid van Wiersma slecht. “Minister Wiersma is echt geschift”, reageerde Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) op Bluesky. “Wat een chaos. Je snapt niet dat de VVD wel wil regeren met zo’n radicale partij.” Ines Kostić (Partij voor de Dieren) noemt het “onacceptabel” dat Wiersma “dit buiten de Kamer om en in strijd met afspraken doordramt.”