Jesse Klaver betwijfelt of Sybrand Buma problemen kan oplossen: ‘Kabinet moet zélf een koers uitzetten’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 227 keer bekeken • Bewaren

Door de hulp in te roepen van CDA’er Sybrand Buma doet het minderheidskabinet wat het al sinds het aantreden doet: de problemen vooruitschuiven. Uiteindelijk moet het kabinet namelijk kiezen voor links of uiterst rechts – iets wat het tot nu toe steeds nalaat.

Toen fractieleiders Jan Paternotte en Henri Bontenbal deze maand besloten om het heft dan zelf maar in handen te nemen, stortte de VVD-top zich direct krijsend op de grond. Een afspraak met PRO en Volt: daarmee kon de partijleiding niet akkoord gaan, zelfs niet als het slechts om een zeer beperkte aanpassing ging.

Jesse Klaver is dan ook sceptisch over de ‘afspraken’ die de drie coalitiepartijen tijdens vier dagen vergaderen hebben gemaakt. Op Bluesky schrijft de PRO-leider dat zijn partij vanzelfsprekend klaar staat om samen te werken. “Maar ik ben er niet gerust op.”

De keuze voor Buma lost niets op. “Leiderschap kan je niet uitbesteden. Het kabinet moet zélf een koers uitzetten en keuzes maken die tot meerderheden leiden. Als ze daarover geen knoop doorhakken, zijn we terug bij af.”

Ondertussen lijkt het zeker dat het belastingplan ook door de Eerste Kamer komt. De senaatsfractie van de VVD heeft aangekondigd voor het plan te stemmen . De Tweede-Kamerfractie van de VVD stemde vorige week tegen, omdat de partij niet volledig haar zin kreeg.