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Minderheidskabinet moddert nog even door, Buma wordt relatietherapeut voor coalitie Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • Bewaren

Rob Jetten kan zijn bezoek aan de koning nog even uitstellen. Zijn minderheidskabinet is vooralsnog niet gevallen. Na vier dagen vergaderen is er volgens D66, CDA en VVD sprake van “herstel van vertrouwen”.

De drie partijen hebben afgesproken dat ze mkb-ondernemers tegemoetkomen. De maatregelen worden dinsdagochtend tijdens een ingelaste ministerraad voorgelegd aan de andere bewindslieden. Daarna volgt er een toelichting tijdens een persconferentie.

Daarnaast roepen ze de hulp in van de vicevoorzitter van de Raad van State, Sybrand Buma. De CDA’er wordt een soort relatietherapeut die de drie partijen de komende maand dichter bij elkaar moet brengen. De Volkskrant schrijft :

“Onder regie van de vicepresident van de Raad van State moeten betere afspraken worden gemaakt over de zoektocht naar meerderheden in beide Kamers, opdat daar niet meer voortdurend onduidelijkheid over ontstaat.”

Daarmee doen de drie partijen alsof de VVD een punt had met het geweeklaag over het aangenomen amendement op het belastingplan van PRO en Volt. Tussenpaus Dilan Yesilgöz klaagde dat zij was “overvallen” door de afspraken met de twee progressieve oppositiepartijen.

In werkelijkheid overvalt de VVD de coalitiegenoten voortdurend met achterbaks gedrag. Zo besloot minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) op eigen houtje om opeens met nieuwe plannen voor box 3 te komen. Ook kwam hij in de zomer bijna een begrotingsakkoord overeen met JA21 en SGP, zonder D66 en het CDA hierbij te betrekken.

Tijdens het belastingdebat vorige week probeerde hij achter de rug van zijn coalitiegenoten om een deal te sluiten met DENK . Hij wilde dat de partij tegen zijn belastingplan stemde om zo D66 en CDA een hak te zetten.