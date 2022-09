Jesse Klaver ontmaskert methode Rutte

Kee & Van Jole keken ook donderdag weer naar de Algemene Politieke Beschouwingen (zie hier deel 1). Die verliepen in ieder geval tot het middaguur constructief. Rutte wilde duidelijk iedereen te vriend houden. Maar dat laatste is ook een truc, en daar ging Jesse Klaver op in, toe ongenoegen van de premier, legt Peter Kee uit.