Wilders in het nauw, echte oppositie zet VVD klem

Francisco van Jole toog naar het werkterrein van de Haagse insider Peter Kee om daar samen met zijn rivaal naar het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen te kijken. Bij De Nieuws BV geven ze commentaar op wat ze zagen en hoorden. Peter Kee legt uit hoe Wilders, die traditioneel vuurwerk afsteekt om media-aandacht te genereren dit keer niet verder kwam dan een sisser. "Hij beweerde een aanklacht in te dienen tegen het kabinet op grond van een artikel in de Grondwet. Hij zegt dat er een ambtsmisdrijf is gepleegd omdat het kabinet te lang wacht met beleid. De Kamer moet die aanklacht dan wel steunen. Nou dat gaat natuurlijk niet lukken. Het was kortom een prachtig leuk ideetje maar het heeft niet zoveel om het lijf."

Wilders kreeg het wel lastig omdat andere Kamerleden hem aanspraken op zijn voorliefde voor Poetin als politiek leider. Hij ontkende hevig dat hij de Russische leider steunde maar eist van het kabinet wel precies wat Moskou ook wil, namelijk opheffen van de sancties en stopzetting van de wapenleveranties.

Kee vertelt hoe Wilders nu bij hoog en laag verklaart dat hij niet geïnteresseerd is in het buitenland terwijl hij toch voortdurend op de foto gaat met bijvoorbeeld zijn grote voorbeeld Orban. Van Jole wijst er op dat Wilders aan het slot van zijn betoog 150 exemplaren van de Duivelsverzen van Salman Rushdie uitdeelt. "Dat gaat alleen maar over het buitenland. Sterker nog hij heeft zijn partij opgericht vanwege het buitenland". Wilders liet zich uitgedaagd door CDA-fractievoorzitter ook nog ontvallen dat hij niks heeft met vrijheid. "En dat zegt de oprichter en leider van de Partij voor Vrijheid."

Daarna was het de beurt aan de echte oppositie toen Sophie Hermans het woord nam. Kee laat horen hoe DENK-leider haar een simpele maar effectieve vraag stelt: "Hoe komt het dat de Nederlandse bevolking dit kabinet een 3 geeft." Hermans start vervolgens een woordenstroom maar een antwoord zit daar niet tussen.