Jesse Klaver na bomaanslag op asielopvang: ‘Politici die de boel opstoken, zijn onderdeel van het probleem’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 278 keer bekeken • Bewaren

Na de bomaanslag op een beoogde opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen bij Den Bosch spreekt PRO-leider Jesse Klaver zich uit tegen het geweld van extreemrechtse relschoppers. “Dit is niet normaal. Dit is niet het Nederland dat we willen zijn”, schrijft hij op Bluesky.

Klaver haalt ook uit naar politici die de onvrede oppoken en zo het geweld aanjagen. “Politici die naar dit soort demonstraties komen om de boel op te stoken zijn onderdeel van het probleem”, stelt hij. “Neem onze democratie serieus. Ga ervoor staan, in plaats van haar te ondermijnen.”

Klaver noemt geen namen, maar het ligt voor de hand op welk deel van het politieke spectrum hij doelt. Geert Wilders en Lidewij de Vos moedigen de protesten tegen nieuwe asielopvang voortdurend aan. Wilders is dit jaar bezig met een “azc-tour”. Daarbij doet hij plaatsen aan waar een nieuwe opvanglocatie geopend zal worden.

De Vos was er eind april als de kippen bij om in Loosdrecht olie op het vuur te gooien. En vorige week reisden Gidi Markuszower en Mona Keijzer af naar een protest in Loosdrecht. Ze lieten zich daarbij niet weerhouden door de extreemrechtse vernielzucht en intimidatie die toen al hadden plaatsgevonden.