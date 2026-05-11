Bomaanslag op opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Den Bosch Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 621 keer bekeken • Bewaren

Bij een beoogde opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers op de grens tussen Den Bosch en Engelen is dit weekend een bomaanslag gepleegd. De opvang moet plek bieden aan vijftig alleenstaande gevluchte jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar oud, zo meldt de NOS.

Het pand is gelegen op een bedrijventerrein naast de snelweg. De aankondiging ervan leverde eerder al protesten op waarbij ook de politie werd aangevallen door de extremisten. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid.

Dat extreemrechtse terreur werkt, maakt de NOS ook duidelijk:

Onlangs maakte de gemeente bekend een besluit over het geplande asielzoekerscentrum uit te stellen. Na de meerdere protesten tegen de komst van het azc last de gemeente extra informatiemomenten in.

De afgelopen dagen zijn er bijna dagelijks "anti-azc-demonstraties", opgehitst door diverse politici uit extreemrechtse hoek, hetzes in media als de Telegraaf en volop aandacht en begrip in talkshows voor de aanslagplegers zelf. Vorige week werd een terreuraanslag gepleegd op het kantoor van D66. Daar werd een brandbom naar binnen gegooid terwijl er zo'n dertig mensen in het pand aanwezig waren. De volgende ochtend drukte de Telegraaf een lezersbrief af waarin stond dat D66 het er met zijn asielbeleid zelf naar had gemaakt.

Meer over: actueel , extreemrechts , terreur , asielzoekers