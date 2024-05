Jeroen Pauw fileert Mona Keijzer (BBB) die Oekraïense vluchtelingen terug naar het front wil sturen

BBB zegt weliswaar Oekraïne in de oorlog tegen Rusland te steunen, maar vraagt zich tegelijkertijd ook af of Oekraïense burgers hier in Nederland niet zelf kost en inwoning moeten betalen. Volgens Mona Keijzer heeft daarnaast de 'perfect opvang' een aanzuigende werking en wil ze dat Oekraïense mannen tussen de 25 en 45 teruggestuurd worden naar het slagveld om daar als kanonnenvlees te dienen in de strijd tegen de Russische invasiemacht.