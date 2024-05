Mona Keijzer sorteert voor op formatie. Plus: Kee & Van Jole over elkaar

Van Jole ziet de uitlatingen van Keijzer als klassieke haatzaaierij. "Alsof de Oekraïense vluchtelingen hier voor de lol komen. Ze zaait ook wantrouwen. En het lijkt alsof ze vooral bezig is een plek te veroveren in het te vormen kabinet."

Kee stelt dat wat Keijzer zegt in lijn is met de plannen van de formatiebesprekingen. "Wilders wil regels aan de kant kunnen schuiven door een 'asielcrisis' af te kondigen. Dit past daarbij."

Kee gaat ook in op hoe Rutte druk bezig is de NAVO-functie te bemachtigen. Er moeten nog drie landen instemmen. "Als dat rond is dan kan hij ook niet meer aanblijven als demissionair premier want dat geeft belangenverstrengeling."

Van Jole zegt Rutte niet te zullen missen. "Hij is verantwoordelijk voor de ellende waar we nu in zitten." Hij merkt op dat als Trump in november de verkiezingen wint en de VS uit de NAVO zou stappen, Rutte dan degene is die Europa moet verdedigen tegen Poetin. "Lijkt je dat een veilig idee?"