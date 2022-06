‘Je lijf is lang niet altijd van jezelf’

27 jun. 2022 - 16:48

In de VS is een ruime meerderheid vóór abortusrecht, zelfs 40% van de Republikeinse kiezers. Maar die bepalen dus helemaal niet of dit soort wetten er komen of standhouden, dat doet de Hoge Raad. De 2 laatst benoemde hoge rechters heeft in de verhoren in de Senaat voor hun benoeming gezegd dat ze niet aan Roe v. Wade zullen tornen. Ze kiezen trouwens ook niet zelf de president, dat doen kiesmannen en dat stelsel is inmiddels zo ingericht dat het in het voordeel van de Republikeinen werkt (ooit van Gerrymandering gehoord??) - desondanks zit er nu een Democraat in het Witte Huis. Dit besluit is dus alles behalve democratisch