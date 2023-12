Jarenlang rechts wanbeleid eist zijn tol: inspectie slaat alarm over onveilige asielopvang in Ter Apel Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

Door het eindeloze gedraal van rechtse partijen is de situatie in de asielopvang in Ter Apel inmiddels onhoudbaar. De inspectie Justitie en Veiligheid slaat alarm. Onder meer de brandveiligheid is niet op orde, meldt de NOS.

“Afgelopen dinsdag heeft de inspectie na een bezoek geconcludeerd dat de maximale bezetting met honderden mensen wordt overschreden. Daarmee kan niet voldaan worden aan de meest "basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad", aldus de inspectie. Vooral de brandveiligheid is in het geding. De asielzoekers overnachten veelal in wachtruimtes.”

De problemen zijn het gevolg van jarenlang wegkijken door rechts. De kabinetten-Rutte bezuinigden op het aantal opvangplekken zodra het aantal asielzoekers afnam. Bij een toename van het aantal vluchtelingen zorgt dit beleid direct voor problemen.