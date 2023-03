Janke Dekker stapt op bij meldpunt Mores na nieuws over wangedrag echtgenoot Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

Verscheidene mannen van NOS Sport hebben zich misdragen, maar de eerste kop die rolt is van een vrouw: Janke Dekker. Zij is opgestapt als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele en creatieve sector.

Dekker is de vrouw van sportpresentator Tom Egbers, die volgens de Volkskrant grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen op de redactie heeft vertoond. In een verklaring stelt Dekker: “Ik wil mij op dit moment hard maken voor mijn gezin en man. Ik vind het heel erg dat wij de wond die wij vijftien jaar geleden als gezin hebben weten te helen nu, door een publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging, opengereten zien.”

Waarom de berichtgeving van de Volkskrant “volkomen onjuist” is, blijft onduidelijk. Dekker verwijt de krant “framing” en onvoldoende wederhoor. Zo zou de Volkskrant niets hebben gedaan met een brief van de dochter van Tom Egbers die ook tien jaar bij NOS Sport heeft gewerkt. De Volkskrant wees in het artikel wel op de vele familiebanden binnen de organisatie. “Je loopt het risico niet alleen problemen te krijgen met die persoon, maar ook met zijn familie”, aldus een anonieme werknemer.

Er was al langer kritiek op Mores. Maryam Hassouni, die in haar boek ‘Wat de fak’ schreef over het racisme, seksisme en grensoverschrijdend gedrag in de film- en tv-wereld, trok in november al aan de bel over de belangenverstrengeling bij het meldpunt.

In januari zei ze in het AD: “Ik heb gehoord dat slachtoffers daar geen melding durven te doen vanwege het bestuur. Die onafhankelijkheid is zo belangrijk omdat die industrie zo klein en zo giftig is.”