Top NOS onder vuur wegens instandhouding giftige werksfeer, presentator Tom Egbers neemt time out Nieuws • Vandaag • leestijd 4 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Tom Egbers, sinds jaar en dag presentator van Studio Sport, verschijnt zondag niet in beeld. Hij kiest voor een time out "om de redactie rust te gunnen". De Volkskrant onthulde dit weekend dat er op de sportredactie van de NOS sprake is van een verziekte cultuur van seksisme en discriminatie. Uit het onderzoek van de krant werd duidelijk dat bij NOS Sport een kleine kliek van leidinggevenden, presentatoren, commentatoren en verslaggevers al jarenlang de dienst uitmaakt en elkaar de hand boven het hoofd houdt.

Dat de hoofdredactie deels al bijna twintig jaar op het pluche zit, en zodoende vele (vriendschaps)banden op de redactie heeft, zorgt er volgens medewerkers voor dat het lastig is elkaar aan te spreken op gedrag. Daar komen de vele familiebanden binnen NOS Sport nog eens bij. ‘Je loopt het risico niet alleen problemen te krijgen met die persoon, maar ook met zijn familie’, zegt een medewerker. Een voorbeeld dat door veel (oud-)medewerkers wordt aangehaald, is de familie van hoofdredacteur Maarten Nooter. ‘Zijn vrouw, zijn twee kinderen en zelfs de familiehond (de teckel Messi, die de studio tijdens grote voetbaltoernooien van een huiselijker sfeer moest voorzien, red.) werkten allemaal voor NOS Sport’, zegt een medewerker.

Egbers is een van de namen die in het artikel genoemd wordt als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Hij drong zich in 2005 op aan een 22-jarige stagiaire. De twee hadden kortstondig een affaire. De vrouw deed daar in 2009 melding van bij de hoofdredactie omdat ze is benaderd door de echtgenote van Egbers. De presentator begint vervolgens een treitercampagne tegen de vrouw. Hij zou haar ook buiten de werkvloer hebben lastiggevallen. Saillant detail is dat de echtgenote van Egbers bovendien aan het hoofd staat van Mores, het meldpunt voor ongewenst gedrag bij de publieke omroep.

Het zou volgens de Volkskrant wat betreft Egbers niet bij deze ene keer gebleven zijn. De presentator zou vaker grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen op de redactie hebben vertoond. Het slachtoffer licht de hoofdredactie in omdat de pesterijen aanhouden. Hij scheldt haar uit, belastert haar bij collega's en waarschuwt medewerkers niet met haar samen te werken. De hoofdredactie onderneemt geen actie en de vrouw vertrekt.

Wieleranalist Marijn de Vries deed vrijdag in een column in NRC uit de doeken wat haar is overkomen als medewerker van NOS Sport. Ze vertelt hoe ze tijdens de Tour de France drie weken lang dagelijks bedolven werd onder seksistische en seksuele opmerkingen van een collega. Ze deed haar beklag bij de leiding die onprofessioneel reageerde en deed alsof zij het probleem was.

Stel je voor dat je een jaar later weer mag komen – niet naar de hele Tour, maar slechts een paar keer – en dat je een heel raar sfeertje aantreft. Een sfeertje waarin tegen je wordt gezegd dat je echt niet bang hoeft te zijn met hem in de auto te moeten hoor, hahaha. Iedereen lacht. En jij staat daar. Alleen. Er komt niemand naast je staan. Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel. Kun je je voorstellen hoe dat is? Stel je voor dat je daarna helemaal niet meer welkom bent. En dat niemand je zegt waarom. Ook niet als je ernaar vraagt. Stel je voor dat je een gesprek met de hoofdredacteur aanvraagt. Dat je twee uur met hem praat. Alles vertelt. Stel je voor dat die hoofdredacteur belooft uit te zoeken waarom je niet meer welkom bent. Hij zal erop terugkomen, want een uitleg verdien je op z’n minst. Zegt hij. Stel je voor dat je daarna nooit meer wat hoort.

Ze nam daarop contact op met de hoofdredactie, die bleek haar er alleen maar van te willen overtuigen dat haar herinnerinegn niet klopten. Ze beschrijft hoe diep dergelijke praktijken van invloed zijn geweest op haar verdere functioneren, zowel professioneel als privé.

In de Volkskrant vertelt ook presentator Aïcha Marghadi hoe haar het werken onmogelijk werd gemaakt door de kliek. Bij haar slechte behandeling speelde ook nog eens racisme een rol.