Jan van Zanen, waarom neem je de klimaatzorgen niet serieus? Kun je dat uitleggen aan je kinderen? • Opinie • 25-05-2023 • leestijd 4 minuten • 1701 keer bekeken • bewaren

Geachte hoogedelachtbare burgemeester Van Zanen,

Heden hebben wij met interesse kennisgenomen van uw schrijven over het besluit tot beperking demonstratie (betreft: Extinction Rebellion) van 27 mei aanstaande met het kenmerk BSD/10536278. Dank daarvoor.

Zo zou je kunnen beginnen als je een reactie wilt geven op de brief die door Extinction Rebellion (XR) onder de aanhang is gedeeld (zoals gevraagd is om te doen). Maar hé cut the crap!!

Ik ben meer van de begrijpelijke taal en niet van dat soort ambtelijk gebrabbel en mooidoenerij. Dit zou meer mijn reactie zijn:

Geachte burgemeester Van Zanen, beste Jan,

Als politici (althans ik inmiddels ex-Statenlid) onder elkaar ga ik je met alle respect gewoon Jan noemen, vind ik een stuk makkelijker praten en omdat we allemaal mensen zijn ook een stuk gelijkwaardiger. Ik heb er over getwijfeld maar wil toch een reactie geven op de inhoud van de brief die onder ons (XR-sympathisanten) is rondgestuurd op jouw verzoek. Ik had er een mooi sprookje van kunnen maken, zoals Carice van Houten bij de vergadering van de Rabobank gedaan heeft. Ik had allerlei wetenschappelijke bewijzen en uitgaven kunnen gaan opsommen over hoe slecht wij er als mensheid voorstaan als het om de leefbaarheid van de Aarde gaat. Maar ik ga mij - deze keer - beperken tot de brief die je aan XR gestuurd hebt.

Je schrijft deze brief naar aanleiding van de aangekondigde blokkade op 27 mei. Een regel ervoor (en enkele keren verderop) staat dat er geen kennisgeving gedaan is. Beetje tegenstrijdig vind je niet? Of had je liever dat er een (officiële) vergunning aangevraagd was? Is dat het verschil? Dan heb ik gelijk een vraag: ‘zou je die dan gegeven hebben?’ Wat ik er ook tegenstrijdig in vind is het feit dat er wel ruimte vrijgemaakt is op het Malieveld en dat terwijl er geen officiële kennisgeving gedaan is… schiet mij maar lek.

Bij de overwegingen schrijf je: ‘de eerdere ervaringen zijn ronduit negatief. Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie.’ Heb je wat teksten door elkaar gehaald? Vraag ik mijzelf dan af. Deze uitlating hoort meer bij een brief aan Farmers Defence Force (e.a.) over de bijeenkomst in het Zuiderpark op 11 maart 2023. Bij de XR A12-blokkade was absoluut geen sprake van een sfeer van confrontatie os iets anders. Mensen waren rustig met elkaar aan het praten, andere lagen te lezen of zelfs een powernap te doen. Er was muziek, goede sfeer, saamhorigheid en mooie sprekers met uitgebreide toelichtingen waarom we daar waren. Als er al sprake was van provocatie dan was dat van de kant van de gemeente (politie) met het inzetten van de enorme waterkanonnen. Waterkanonnen die op standje ‘vernevelen’ stonden dat dan weer wel. Wow, wat een liefde.

Je hebt het ook over allerlei soorten van verhinderingen en gevaren als dat stuk van A12 geblokkeerd wordt. Zoals er meerdere wegen naar Rome leiden, leiden er zeker ook meer wegen naar en rondom Den Haag. Met grote evenementen is dat ook geen probleem kijk maar naar de NN CPC Loop van 12 maart (Een dag na de XR-blokkade). Dus nogmaals de vraag: als er vanuit XR een zogenoemde kennisgeving (lees vergunningaanvraag) was gekomen, was dan wel dit evenement (of blokkade) wel mogelijk geweest?

Zo zou ik de hele brief wel door kunnen gaan met vragen en/of opmerkingen maar dat doe ik niet. Laat eenieder de brief zelf maar lezen en er zelf conclusies aan verbinden. Alleen wil ik er nog een ding uitlichten en dat is de regel over de a12.mars.nl en dan met name het woord ‘kennelijk’ . De website wordt genoemd dus lijkt het mij dat je weet wat, hoe en waarom deze mars gehouden wordt. Maar nee, blijkbaar niet wat het schijnt kennelijk iets te maken te hebben met een statement tegen fossiele subsidies. Sorry hoor, hiermee zeg je, in mijn ogen, dat de zorgen van heel veel mensen over het klimaat in het algemeen en de fossiele subsidies in het bijzonder, door een burgemeester niet serieus genomen worden.

Beste Jan, krijg je dit met droge ogen uitgelegd aan jezelf, kinderen en anderen?

Ik kan mijzelf en mijn kinderen nog recht in de ogen aankijken. Met de mij gegeven mogelijkheden, geestelijk en lichamelijk, probeer ik mijn steentje bij te dragen voor een gezondere, veiliger en vooral leefbare toekomst voor de generaties na ons. Er is maar 1 Moeder Aarde en daar moeten we weer leren zuinig mee om te gaan… Een goed begin voor Nederland kan zijn om te stoppen met de zogenaamde fossiele subsidies vanuit de overheid en het liefst gisteren beginnen met allerlei klimaatbeloften na te gaan komen.