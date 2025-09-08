JA21 laat stikstoffantast programma herschrijven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1049 keer bekeken • bewaren

Agro-lobbyist Jan Cees Vogelaar is er afgelopen weekend in geslaagd om het partijprogramma van JA21 aan te passen. Een passage waarin werd gepleit voor een verplichte stikstofreductie werd op voorspraak van ex-FvD’er Vogelaar geschrapt, meldt NRC.

De aanpassing betekent niet alleen dat JA21 niet geïnteresseerd is in het oplossen van de stikstofcrisis, maar ook dat de partij zich voor het karretje laat spannen van een lobbyist met een bedenkelijke reputatie. NRC zet voor de zekerheid nog maar eens uiteen waarom Vogelaar niet te vertrouwen is:

“Zo was hij in 2020 drijvende kracht achter een onderzoek dat moest bewijzen dat de agrosector in een adviesrapport van Johan Remkes een te groot aandeel in de stikstofcrisis was toegeschreven. Berekeningen die in een nokvol Nieuwspoort werden gepresenteerd toonden dit aan, Vogelaar sprak er triomfantelijk over, maar nadien bleken de berekeningen die hij bejubelde onjuist.” De Nederlandse boeren bleken, anders dan Vogelaar beweerde, wel degelijk verantwoordelijk voor de meeste stikstofneerslag in natuurgebieden.

Als voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds speelde Vogelaar een belangrijke rol in de agressieve boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen. De Volkskrant omschreef hem in 2020 als “een soort reïncarnatie van Wien van den Brink, de boude varkensboer met wie hij in de jaren negentig van de vorige eeuw op de barricades stond en die uiteindelijk voor de LPF in de Tweede Kamer belandde”.

JA21 hoopt na de verkiezingen te kunnen meeregeren. Mocht de ultrarechtse partij inderdaad in een kabinet komen, dan lijkt de kans dus groot dat de stikstofgijzeling, die de afgelopen jaren al tientallen miljarden heeft gekost, niet zal worden beëindigd. So much for alle mooie praatjes dat JA21 een sterke economie wil.

Meer over: actueel , ja21 , stikstofcrisis